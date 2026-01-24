Il Sindaco di Apice, Angelo Pepe, ha inviato ieri una formale diffida e messa in mora ad Alto Calore Servizi S.p.A., all’Ente Idrico Campano, alla Regione Campania, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Commissario Straordinario per l’Emergenza Idrica e alla Prefettura di Benevento.

L’atto, definito dal primo cittadino “necessario e non più rinviabile”, denuncia i gravissimi e reiterati disservizi del servizio idrico che da mesi colpiscono il territorio comunale, con interruzioni improvvise, prolungate e prive di preavviso.

