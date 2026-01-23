Tutti col fiato sospeso, almeno per un altro mese e mezzo. Quella di ieri doveva essere la giornata giusta per fare chiarezza sul destino del Trapani, ma così non è stato. La sentenza non è arrivata: questo perché il Tribunale federale nazionale, accogliendo istanza di rinvio presentata dai legali del club granata, ha fatto slittare l’udienza al prossimo 9 marzo. Scelta che da un lato garantisce il sacrosanto diritto alla difesa dei deferiti, ma che dall’altro potrebbe complicare ulteriormente la situazione in un campionato che resta sub iudice. La classifica per il momento non subisce ulteriori variazioni – questo perché nel frattempo è stata rinviata anche la discussione del procedimento nei confronti del Siracusa -, ma è evidente che il problema resta, perché il rischio esclusione è stato tutt’altro che scongiurato.

