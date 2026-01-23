Lungo la strada statale 372 “Telesina” hanno preso il via ieri mattina, giovedì 22 gennaio, attività di nuova pavimentazione in corrispondenza del km 19,000, a Dragoni (nel territorio casertano), con attivazione del senso unico alternato.

Le lavorazioni proseguiranno, tra le province di Caserta e Benevento, fino alla prossima primavera (ad esclusione dei sabati e delle domeniche), con attivazione del cantiere in tratti saltuari, in funzione dell’avanzamento delle attività.

