Via libera a due atti di liquidazione per le prestazioni rese in auto-convenzione dal personale medico dell’ospedale “San Pio”. Liquidazione di 152.388,00 euro in relazione alla attività in autoconvenzionamento del Pronto soccorso del nosocomio cittadino e del ‘Sant’Alfonso’ di Sant’Agata de’ Goti, effettuata nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ed aprile 2025. Liquidazione di 23.006,40 euro per il reparto di Gastroenterologia.
