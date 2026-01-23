Arrivato in estate a fari spenti, complice la contemporaneità con il colpo Salvemini dal Cerignola, Raffaele Romano è riuscito a conquistarsi il suo spazio al Benevento. E l’ha fatto in un momento chiave della stagione, con un allenatore che ha scelto di dargli fiducia durante l’emergenza non da poco sulla fascia. La prima da titolare con la Strega in campionato – aveva già giocato dal 1’ in coppa, contro il Giugliano – ha permesso al classe 2005 di mettere in mostra le sue qualità e di ripagare la fiducia del tecnico Floro Flores, un allenatore che non ha mai smesso di credere nel suo talento. Lo dimostra anche il minutaggio concesso all’ex Audace Cerignola dall’arrivo dell’allenatore napoletano in panchina: 5 presenze nelle ultime 7 gare giocate, subentrando sempre per dare ossigeno e qualità alla fascia a risultato ormai acquisito o con la partita ancora in bilico.

