“Non un Euro è stato assegnato alla Provincia di Benevento quale ristoro dei danni subito dai 130 chilometri di Strade provinciali interessate dalla costruzione della linea ferroviaria ad Alta Capacità/Alta Velocità Napoli – Bari, che attraversa il territorio di venti Comuni sanniti dai confini casertani a quelli irpini”. Il recente riparto di risorse finanziarie stabilito dalla Regione Campania con il quale alcuni Comuni si sono visti attribuire circa 23 milioni di Euro per rifare le strade di propria competenza ha lasciato del tutto insoddisfatto Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento.

