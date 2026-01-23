“Ho presentato un’interrogazione a risposta scritta al Ministro della Salute per chiedere un intervento immediato di verifica e di garanzia sul corretto funzionamento del Pronto Soccorso dell’AORN San Pio di Benevento e sul rispetto delle procedure previste in materia di scorrimento delle graduatorie pubbliche.”

Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e segretario provinciale di Benevento, annunciando l’iniziativa parlamentare con cui chiede di accertare la conformità delle decisioni assunte dall’Azienda ospedaliera rispetto alle norme vigenti e alle previsioni del bando relativo all’incarico quinquennale di Direttore della struttura complessa di Medicina d’emergenza-urgenza.

