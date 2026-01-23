Due risultati importanti quelli centrati dall’Amministrazione comunale di Ponte guidata dal sindaco Antonello Caporaso. Il primo, in ordine di tempo, è l’inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido, per il quale il Comune aveva già intercettato lo scorso anno il fondo Pnrr di competenza ed era solo in attesa dell’avvio del cantiere, diventato operativo pochi giorni fa. Il secondo riguarda il finanziamento europeo per l’impianto di videosorveglianza, al quale Ponte e altri Comuni sanniti sono stati ufficialmente ammessi martedì 20 gennaio, quando il ministero dell’Interno, che gestisce il progetto, ha pubblicato l’apposito decreto.

