Pannarano marca un nuovo gol per la sua comunità. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Iavarone annuncia, infatti, il completamento dei lavori presso l’impianto sportivo di via Pietrastornina.

Consegnato alla cittadinanza è un campo da calcio moderno, sicuro e all’avanguardia. L’opera, realizzata nel pieno rispetto delle prescrizioni Coni e di tutte le rigide normative tecniche di settore, non rappresenta solo un restyling estetico bensì un intervento strutturale che garantisce i massimi standard di sicurezza per gli atleti. Il Comune ha già avviato, intanto, l’iter per l’omologazione Figc, passo fondamentale per permettere alla struttura di ospitare i campionati dilettantistici ufficiali.

