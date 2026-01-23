Maltempo, Unicredit sostiene la Calabria con un piano di interventi dedicati

Milano, 23 gen. (Adnkronos) – Misure straordinarie per andare incontro alle esigenze immediate di famiglie e imprese colpite dall’ondata di maltempo in Calabria. E’ l’iniziativa avviata da Unicredit, che mette a disposizione strumenti di sostegno finanziario dedicati ai clienti con residenza o sede legale e operativa in Calabria.

Il maltempo che nelle ultime settimane ha colpito ampie aree della Calabria, spiega in una nota l’istituto di piazza Gae Aulenti, sta provocando danni a infrastrutture, abitazioni e attività economiche, mettendo sotto pressione soprattutto i piccoli centri, le filiere agricole, il commercio di prossimità e il turismo diffuso. In diversi territori si registrano difficoltà operative, rallentamenti produttivi e tensioni sulla liquidità delle imprese, in un contesto già segnato da fragilità strutturali e da un’esposizione crescente agli eventi climatici estremi.

In questo quadro, Unicredit ha messo a disposizione la ‘Moratoria emergenze’, che consente la sospensione fino a dodici mesi del pagamento delle rate dei mutui ipotecari per i clienti privati e dei mutui ipotecari e chirografari per le imprese, per i finanziamenti in regolare ammortamento e senza irregolarità nei due mesi precedenti la richiesta. Le domande devono essere presentate entro il 31 marzo 2026, accompagnate da autocertificazione attestante il danno subito. La sospensione decorre dalla prima rata utile successiva alla presentazione della richiesta e non comporta segnalazioni negative nelle banche dati creditizie.

Accanto alla moratoria è disponibile il pacchetto ‘Nuovo credito alle imprese’, che prevede finanziamenti a condizioni agevolate per sostenere la continuità operativa, il ripristino delle attività e le prime esigenze di liquidità, previa valutazione del merito creditizio. Le richieste devono pervenire entro il 31 marzo 2026. Le rate oggetto di sospensione, comprensive degli interessi maturati sulle sole quote capitali sospese, possono essere rimborsate al termine del piano di ammortamento originario, nel corso della durata residua del mutuo o in unica soluzione in caso di estinzione anticipata. La sospensione può essere richiesta anche per mutui oggetto di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite e non costituisce novazione contrattuale.

“Quando un evento meteo straordinario colpisce un territorio, la priorità è evitare che il danno si trasformi rapidamente in una difficoltà finanziaria per famiglie e imprese -dichiara Ferdinando Natali, regional manager Sud di Unicredit-. La sospensione delle rate e l’accesso a nuova liquidità permettono di mantenere continuità nei pagamenti, nei rapporti con i fornitori e nella gestione ordinaria, in una fase in cui la stabilità è fondamentale”.

Le informazioni operative per l’accesso alle misure sono disponibili presso le filiali Unicredit presenti sul territorio regionale.