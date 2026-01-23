Fincantieri: Mattarella, beneficio a economia nazionale e a prestigio a Italia’**

Palermo, 23 gen. (Adnkronos) – Fincantieri reca “grande beneficio all’economia nazionale e prestigio all’Italia”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visitando gli stabilimenti di Palermo, la cui storia, ha sottolineato ancora il Capo dello Stato, “è stata illustrata al meglio dalla presenza dei due dipendenti, poc’anzi, il più anziano e il più giovane delle maestranze del cantiere”.

“Una scelta felice, quella di mettere insieme il più anziano e il più giovane”, che “non ha, mi sembra, soltanto il significato di indicare la storia del cantiere che continua trasmettendosi da una generazione all’altra, ma ha voluto evidenziare, così l’ho interpretata, ha voluto rappresentare lo spirito del cantiere, che si trasferisce da generazione in generazione, il senso di appartenenza delle maestranze che in questo cantiere è sempre stato molto alto. Ed è questo spirito che ha accompagnato e sorretto l’alta professionalità che ha sempre caratterizzato questo cantiere e che oggi trova, grazie a Fincantieri, prospettive così ampie, così rinnovate e rilanciate”.

“Quel che abbiamo visto prima, velocemente, con i lavori in corso su alcune navi, è significativo di queste prospettive, ma questa prospettiva, questa condizione -ha concluso Mattarella- si basa sul lavoro che viene svolto dalle maestranze e rivolgo loro un ringraziamento e un saluto, un augurio di grandissima cordialità”.