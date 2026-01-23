Stavolta le responsabilità debbono emergere. La vicenda dello stop ministeriale ai due progetti del servizio civile, che ha determinato la sospensione di alcuni giovani, non resterà priva di conseguenze. Chiede chiarimenti l’opposizione, ma li rivendica apertamente pure qualche consigliere di maggioranza (tutti gli altri, però, si saranno distratti o sono presi da altre questioni ammnistrative più importanti). Ma la problematica non va sottostimata. Almeno per Gigi Scarinzi che usa parole forti: “Mi vergogno con i ragazzi esclusi, vorrei capire se è vero che solo due restano….. (Se è vero vuol dire che non c’è limite…) ma soprattutto chiederò, anzi sto per farlo, un’immediata convocazione di assessore e dirigente in presenza in Commissione e in Consiglio”.

Obiettivo comune alle forze di minoranza. La richiesta è stata preannunciata da Alternativa per Benevento e dal consigliere Vizzi Sguera in una nota, si sintonizzano su facebook anche Gerardo Giorgione e Rosetta De Stasio. Dopo poco, la commissione ai servizi sociali è stata convocata, il presidente Rosario Guerra ha immediatamente recepito, avrebbe voluto discuterne già stamattina, ma il dirigente Gennaro Santamaria non è disponibile. Se ne parlerà lunedì alle 11. Ben difficilmente la questione si esaurirà in tale sede, le opposizioni dicono di volerne discutere anche in consiglio.

