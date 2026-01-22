Ue: Schlein, ‘serve salto di qualità, con Trump finito mondo di prima’**

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “E’ chiaro che il mondo di prima non tornerà e questo richiede all’Europa un salto in avanti di integrazione che non può più aspettare. Nessuno vuole l’escalation nel rapporto con gli Stati Uniti, ma anche questi ultimi giorni hanno dimostrato che Trump non è affidabile. Ha cambiato idea ieri, per fortuna, sui nuovi dazi nel giro di un’ora, ma non sappiamo se cambierà ancora domani”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del pre-vertice del Partito socialista europeo a Bruxelles.

“Nel frattempo l’Europa non deve più fare l’errore di essere compiacente, ma deve fare un salto in avanti, deve superare l’unanimità, partire con le cooperazioni rafforzate con chi ci sta, anche sulla difesa ad esempio, come ha detto in questi giorni il premier Pedro Sánchez della Spagna e poi deve andare avanti con gli investimenti comuni europei, altrimenti non saremo in grado di competere con questa aggressività commerciale degli Stati Uniti e con l’espansionismo della Cina”.

“La strada non è inventarsi nulla, abbiamo fatto già durante la pandemia il Next Generation Eu, va ripreso e va rafforzato per puntare sull’autonomia strategica europea. Ripeto, il mondo di prima non tornerà. Dobbiamo cambiare, reagire, dobbiamo adattarci a questo mondo nuovo e la risposta dell’Europa non può che essere la difesa del multilateralismo, delle sedi multilaterali come l’Onu che vanno fatte funzionare e non certo sostituite con un gioco nelle mani di Trump, questo Board of Peace che è un’Onu a pagamento fatto ad uso e consumo e su misura degli interessi di Trump, a cui il governo italiano non deve e non può partecipare. Il ruolo che la storia consegna al nostro paese è quello di difendere il diritto internazionale, le sedi multilaterali e farle funzionare meglio per costruire dialogo tra gli stati e anche la pace”.