La sospensione dovrebbe interessare 7 giovani. Decisione derivante dal provvedimento del Ministero che ha definanziato due dei quattro progetti proposti dal Comune di Benevento per il servizio civile.

Un atto drastico seguito all’ispezione avvenuta prima di Natale dagli inviati ministeriali, che ebbero modo di verificare l’utilizzo di alcuni giovani in mansioni diverse da quelle previste. Ispezione sfociata, come accennato, nella comunicazione di revoca del finanziamento e conseguente stop alle attività di 7 giovani. Il loro compenso dovrebbe superare di poco i 500 euro, non tanto ma comunque qualcosa rispetto a niente. Ovviamente, c’è curiosità circa le spiegazioni che fornirà il dirigente responsabile Gennaro Santamaria, chiamato a chiarire chi e perché ha autorizzato il “dirottamento” dei ragazzi dalle attività indicate nei progetti ad altre mansioni.

