Mo: media, ‘Hamas consegnerà mappe tunnel e sarà riconosciuto come partito politico**

Abu Dhabi, 22 gen. (Adnkronos) – Una fonte palestinese ha dichiarato a Sky News in arabo che “esiste un’intesa tra Hamas e l’amministrazione americana. Il movimento consegnerà le sue armi e le mappe dei tunnel a Gaza in cambio del riconoscimento come partito politico”.

Secondo la fonte, in base a questi accordi, tutti i membri della leadership politica e militare di Hamas saranno autorizzati a lasciare Gaza se lo desiderano, e gli Stati Uniti si impegneranno affinché Israele non li attacchi in futuro. La fonte ha aggiunto che funzionari statunitensi lo hanno informato che Israele si oppone a questi accordi.