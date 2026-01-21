Ue-Mercosur: Gori, ‘autolesionismo puro, Trump se la ride’

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “I deputati francesi, polacchi, greci e rumeni, di tutti i gruppi politici, sommano i loro voti a quelli di estrema destra ed estrema sinistra, e questo è il risultato: Mercosur rinviato alla Corte di Giustizia e ratifica bloccata. Autolesionismo puro, Trump se la ride”. Lo scrive Giorgio Gori del Pd sui social.

“Se si fa eccezione per l’estrema destra e l’estrema sinistra – Lega, 5Stelle e Avs compresi -, che in ogni modo hanno cercato di affossare l’accordo, il voto del Parlamento Ue che ha congelato il Mercosur è leggibile per ‘geografie nazionali’, e non per schieramenti politici. Francesi, polacchi, rumeni, greci, croati, belgi francofoni: deputati che hanno pensato ai rispettivi elettorati locali, ai trattori sotto casa, anziché agli interessi europei. Il risultato è un clamoroso autogol, amplificato dalla situazione internazionale. Hai voglia a chiedere d’essere rispettato se tu per primo ti spari sui piedi…”.