Inizialmente, dopo una corsa gomito a gomito, Forza Italia aveva sopravanzato Fratelli d’Italia per soli 33 voti, che fruttavano l’elezione di Fernando Errico: 16.831 gli azzurri e 16.798 i meloniani. Ma, a seguito del riconteggio dei verbali in tribunale, la lista di Forza Italia aveva guadagnato altri 20 voti su Fratelli d’Italia: il divario fra le due liste di centrodestra, saliva pertanto da 33 voti a 53.Un brutto colpo per Mario Ferraro, “il candidato più votato dell’intera coalizione”, faceva notare il senatore Domenico Matera. L’interrogativo immediato era se l’esponente meloniano avesse prodotto ricorso, ma sia Ferraro che il senatore Matera lo escludevano. Ieri, però, il ricorso è stato notificato, Ferraro chiede al Tar l’annullamento del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale della Campania per le Elezioni Regionali, che ha approvato le cifre elettorali della lista di Forza Italia (con 16.813 voti) e della Lista “Giorgia Meloni per Cirielli” (con 16.760 voti) per la Circoscrizione di Benevento.

