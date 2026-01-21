Pronto soccorso del Rummo ancora al centro del dibattito. Stavolta, non per il consueto affollamento record, bensì per chi deve coordinarne l’attività. Con deliberazione del Direttore Generale Maria Morgante, precisamente la numero 999 del 23 ottobre 2025, la dottoressa Maria Gabriella Coppola è stata nominata Direttore della Unità Operativa Complessa di Medicina Interna, rassegnando contestualmente le dimissioni dall’incarico di Direttore del Pronto Soccorso. Dimissioni formalmente prese in carico dall’Azienda ospedaliera con determina dirigenziale n. 1379 del 20 novembre 2025.

Tuttavia, con lo stesso atto, è stato stabilito quale ultimo giorno di servizio il 2 dicembre 2025, fissando la cessazione dal servizio al 3 dicembre 2025. Alla data del 20 novembre 2025, dunque, le dimissioni della dottoressa Coppola risultavano già formalmente presentate e acquisite dall’Azienda.

