Il messaggio in casa Benevento è chiaro, per tutti. Evitare di farsi distrarre dal profumo dell’aria fine e inebriante del primato, ma pure dalle tentazioni di mercato. Floro Flores vuole rivolgere il proprio pensiero esclusivamente al campo, anche perché la concorrenza non molla e la Strega dovrà fare ancora molta attenzione alle buche che inevitabilmente troverà sulla strada dissestata che conduce alla promozione diretta. Del resto, la lotta a distanza con il Catania va avanti e vivrà un nuovo capitolo nel prossimo week-end, quando i giallorossi ospiteranno il Siracusa e gli etnei dovranno vedersela in casa con il Cosenza, reduce dalla sconfitta nel derby con il Crotone.

