Lo sport che allunga la vita? Il mix è la scelta migliore

Milano, 20 gen. (Adnkronos Salute) – Lo sport allunga la vita. Ma quale, in particolare? La corsa mattutina, l’appuntamento fisso con la partita di tennis fra amici, una tappa in piscina per una nuotata, la cura ‘intensiva’ del giardino, la camminata giornaliera più qualche rampa di scale a piedi ogni volta che è possibile. L’attività fisica può – e dovrebbe – essere parte della routine quotidiana di ognuno.

E, con il passare degli anni, arriva immancabilmente il momento in cui ci si chiede quale sia lo sport più adatto per garantirsi una lunga vita. La risposta prova a darla la scienza con un nuovo studio pubblicato sulla rivista open access ‘Bmj Medicine’.

Gli esperti hanno attinto ai dati di 2 ampi studi di coorte con ripetute valutazioni dell’attività fisica per oltre 30 anni: il Nurses’ Health Study (basato su 121.700 donne) e l’Health Professionals Follow-Up Study (51.529 uomini). I partecipanti di entrambi i gruppi hanno segnalato le proprie caratteristiche personali, la storia clinica e le informazioni sullo stile di vita al momento dell’arruolamento nel trial e successivamente ogni 2 anni, compilando questionari.

In entrambi i gruppi, dal 1986 in poi, sono state registrate informazioni su camminata, jogging, corsa, ciclismo (inclusi attrezzi fissi), nuoto, canottaggio o ginnastica tipo calisthenics, tennis e squash/racquetball. Successivamente sono state aggiunte domande sull’allenamento coi pesi o sugli esercizi di resistenza; sugli esercizi a bassa intensità come yoga, stretching e tonificazione; sui lavori all’aperto di intensità moderata tipo manutenzione e giardinaggio; e sui lavori all’aperto di intensità elevata come scavare e tagliare l’erba. Ai partecipanti è stato anche chiesto quante rampe di scale salivano ogni giorno, supponendo 8 secondi di tempo impiegato per ogni rampa.

L’analisi dei livelli totali di attività fisica si è basata su 111.467 partecipanti: 70.725 del Nurses’ Health Study e 40.742 dell’Health Professionals Follow-Up Study. L’analisi della varietà dell’attività fisica si è basata su 111.373 partecipanti: 70.725 donne e 40.648 uomini. I ricercatori hanno calcolato il punteggio Met (Metabolic Equivalent of Task) per ogni attività fisica moltiplicando il tempo medio (in ore/settimana) dedicato a ciascuna per il suo valore Met, un parametro che misura quanta energia in più viene bruciata durante un’attività rispetto quando si è a riposo. Il numero massimo di attività fisiche individuali è stato di 11 nello studio sulla salute delle infermiere e di 13 nello studio di follow-up degli operatori sanitari. Camminare è stata la tipologia di attività fisica ricreativa più frequente in entrambi i gruppi; gli uomini erano più propensi a fare jogging e correre rispetto alle donne.

Secondo lo studio, non è un singolo tipo di sport l’elisir di lunga vita, ma il mix di diversi tipi di attività fisica che può essere la soluzione migliore, una ricetta ideale di longevità. La varietà, piuttosto che la quantità totale da sola, è collegata a un minor rischio di morte precoce, suggerisce la ricerca. Anche se, va detto, le associazioni non sono lineari, il che suggerisce un possibile effetto soglia ottimale.