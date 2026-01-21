Il Comitato S.o.S. 372 Benevento-Caianello chiede di avere chiarimenti in merito ai lavori eseguiti lungo il Viadotto Pantano.

“Difatti, il su richiamato viadotto è stato oggetto di apposita gara di appalto per un importo complessivo dei lavori pari ad €.3.055.190,88 aggiudicata all’impresa Infratech Consorzio Stabile Scarl. I lavori si sono susseguiti dall’aprile 2023 fino al mese di dicembre 2024, creando non pochi disagi alla circolazione stradale.

Nonostante il notevole tempo impiegato per il completamento delle attività oggetto di appalto ad oggi sono stati effettuati, lungo la tratta viaria, almeno tre interventi di riparazione della pavimentazione stradale essendosi create, già dai primi mesi, buche e avvallamenti”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia