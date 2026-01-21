Momento alquanto delicato quello che sta vivendo il Siracusa. Dal campo sono arrivate due sconfitte di fila, l’ultima contro l’Audace Cerignola che ha lasciato l’amaro in bocca per la gara giocata a testa altissima. Dal mercato sono arrivate solo cattive notizie, con le operazioni in uscita che hanno impoverito la squadra di Turati, in attesa di novità in entrata. E dalle questioni extra campo la penalizzazione ormai solo da ufficializzare rischia di stroncare la stagione dei siciliani. Il direttore sportivo Antonello Laneri però cerca di guardare al futuro con ottimismo: “La squadra in questo momento sta bene – ha raccontato a Il Sannio Quotidiano –, domenica abbiamo perso una partita ingiusta sull’unica azione subita, gara che non meritavamo di perdere. Ma a livello di mentalità il gruppo sta bene, ora la testa va a sabato”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia