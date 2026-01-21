Israele: si ritira da Open Government Partnership, ‘strumento per attaccarci’

Tel Aviv, 21 gen. (Adnkronos) – Il ministero degli Esteri israeliano ha deciso di ritirarsi dall'”Open Government Partnership (Ogp)”, un’iniziativa di governance internazionale che sostiene i principi democratici e dei diritti umani, istituita dall’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. “Negli ultimi mesi, l’organizzazione è diventata uno strumento politico per attaccare Israele e promuovere iniziative anti-israeliane, in un modo che contraddice i principi del partenariato e le ragioni che hanno sostenuto l’adesione di Israele all’organismo – ha dichiarato il ministro degli Esteri Gideon Sa’ar in una nota – È diventato terreno fertile per attività anti-israeliane”.

Secondo Sa’ar, l’Open Government Partnership non ha preso provvedimenti quando la Spagna ha annunciato che a Israele non era consentito partecipare alla conferenza Ogp del 2025. Il ministro ha aggiunto che il comitato direttivo dell’organizzazione ha condotto un’analisi “politica e anti-israeliana” contro Israele in seguito a una denuncia proveniente dal Sudafrica, facendo riferimento ad “accuse oltraggiose e infondate contro Israele”.