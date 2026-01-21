La rottura di una condotta a Bonito, nei pressi della chiesa della Madonna della neve, lunedì ha provocato grossi problemi di approvvigionamento in diversi Comuni tra Irpinia e Sannio.

Come abbiamo riportato su queste pagine, l’entità del guasto ha costretto l’amministrazione comunale di Apice a fermare le lezioni lunedì mattina già alle 9.30. Poi, alla luce delle operazioni di riparazione dell’adduttrice, più complesse di quanto ci si aspettasse, non è stato possibile riportare la normalità nella serata di lunedì.

