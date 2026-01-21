Una duplice, tremenda esplosione. È cominciata molto presto ed in modo traumatico la giornata di Sant’Agata de’ Goti. Alle ore 3 della notte tra Lunedì e Martedì, infatti, due boati, separati lo spazio temporale di solo una manciata di secondi l’uno dall’altro, sono stati distintamente avvertiti in tutta la parte centrale del paese. Tre-quattro malviventi, si scoprirà, hanno fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale della Banca di Credito popolare sita alla piazza Trieste, alle porte del Centro storico, nelle immediate adiacenze della Villa e di una attività ristorativa.

