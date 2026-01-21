I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Montesarchio hanno dato esecuzione, su delega dell’ufficio giudiziario inquirente, guidato dal Procuratore facente funzioni, Gianfranco Scarfò, ad una confisca diretta e per equivalente, emessa dal Tribunale Ordinario di Benevento, nei confronti del rappresentante legale di una società con sede a Ceppaloni (operante nel settore dell’installazione di impianti) in relazione ai reati di omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle Imposte Dirette e dell’IVA e di distruzione delle scritture contabili, oggetto di condanna passata in giudicato.

