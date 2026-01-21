Comunità montana Taburno, sospesa la nomina del commissario: niente Consiglio venerdì

La seduta del consiglio generale della Comunità Montana del Taburno, fissata per dopodomani, non si terrà. Lo ha sconvocato la stessa prefettura, con atto numero 4673 del vice prefetto vicario De Feo, comunicando alla segreteria dell’ente che la convocazione a firma del commissario Falzarano era sospesa, invitando a comunicarlo al presidente ed ai consiglieri.

La decisione è da spiegare con il decreto del Tar che ha accolto la richiesta di sospensiva: almeno sino all’11 febbraio, data fissata per la trattazione in sede collegiale della domanda cautelare, il consiglio della Comunità Montana del Taburno non si potrà tenere.

