Il consigliere di opposizione Claudio Ferrucci ha presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Cacchillo una proposta per introdurre il salario minimo di 9 l’euro l’ora ai lavoratori dipendenti di imprese aggiudicatarie di appalti o concessioni indetti dal Comune.

La misura, secondo Ferrucci, non solo sarebbe possibile, ma è già stata introdotta in altri Comuni italiani, in ultimo nel 2024 nel Comune di Praiano, in provincia di Salerno. È proprio sulla scorta della deliberazione adottata da Praiano che il consigliere di Amorosi snoda le argomentazioni per suffragare la legittimità giuridica dell’introduzione, da parte degli enti comunali, del salario minimo legale.

