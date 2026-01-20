Warner Bros: Netflix ‘semplifica’ offerta, acquisizione tutta in contanti**

Roma, 20 gen. – (Adnkronos) – Netflix ha annunciato una modifica alla sua offerta per l’acquisizione di Warner Bros. Discovery, ‘semplificando’ le condizioni dell’operazione, adesso prevista alla stessa cifra ma con un pagamento interamente in contanti per 27,75 dollari per azione. Una mossa evidentemente mirata ad accelerare l’approvazione da parte degli azionisti dell’iconico studio cinematografico. L’accordo rivisto proposto da Netflix – la cui offerta è stata preferita da WBD a una controfferta di Paramount – mira ad accelerare “il processo verso il voto degli azionisti” entro aprile, ha dichiarato il colosso dello streming che evidenzia come in questo modo ci sarà “maggiore certezza sul valore che gli azionisti di WBD riceveranno al closing, eliminando la variabilità basata sul mercato”. Gli azionisti di WBD – si spiega – riceveranno anche il valore aggiuntivo delle azioni di Discovery Global a seguito della sua separazione da WBD. La transazione sarà finanziata attraverso una combinazione di liquidità disponibile, linee di credito disponibili e finanziamenti impegnati. Per supportare questa tempistica accelerata, WBD ha presentato oggi la sua dichiarazione preliminare di delega alla SEC. “Il Consiglio di Amministrazione di Warner Bros. continua a sostenere e raccomandare all’unanimità la nostra transazione, e siamo certi che porterà il miglior risultato per gli azionisti, i consumatori, i creatori e la comunità dell’intrattenimento in generale”, ha dichiarato Ted Sarandos, co-CEO di Netflix.