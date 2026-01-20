I Carabinieri della Stazione di Morcone, sviluppando articolata attività di indagine, hanno fatto luce su una serie di episodi delittuosi che avevano generato forte preoccupazione nella comunità locale. L’operazione ha portato all’identificazione e alla denuncia in stato di libertà di diversi soggetti ritenuti responsabili di truffe aggravate, perpetrate sia con metodi tradizionali che attraverso piattaforme digitali. Le indagini sono scattate a seguito di alcune denunce presentate da cittadini residenti nel comune dell’alto Sannio.

