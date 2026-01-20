Un vero e proprio fiume di gente ha riempito la chiesa di San Lorenzo Maggiore in occasione della presentazione del libro “A(r)marsi con cinque ciottoli” di don Roberto Faccenda, sacerdote 42enne originario di Eboli, noto per il suo stile diretto, empatico e capace di parlare al cuore delle persone.

L’evento è stato organizzato dal Comitato Feste, guidato da Don Leucio Cutillo, e dall’autore televisivo Gabriele Di Marzo, con la vicinanza del Comune di San Lorenzo Maggiore. Alla serata hanno preso parte oltre 500 persone, a conferma della grande attenzione che la comunità e il territorio riservano a momenti di confronto culturale e spirituale vissuti come esperienza concreta e collettiva.

La serata ha rappresentato anche una nuova dimostrazione del ruolo di San Lorenzo Maggiore come uno dei centri più attivi e attrattivi dal punto di vista culturale e sociale, capace di ospitare con continuità iniziative di qualità e di accogliere, nel tempo, anche personaggi dello spettacolo, della comunicazione e del web, diventando un punto di riferimento che supera i confini locali.

Il libro – ispirato all’episodio biblico di Davide e Golia – propone una lettura contemporanea delle sfide educative e relazionali: un invito concreto ad “armarsi” non con strumenti di forza, ma con risorse interiori. I “cinque ciottoli” evocati nel testo sono altrettanti atteggiamenti fondamentali: silenzio, essenzialità, fiducia, gratuità e gioia.

