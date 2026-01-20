Riforme: Magi, ‘per voto ai fuori sede i tempi ci sono, al voto emendamento in commissione’

Roma, 20 gen (Adnkronos) – “Rispetto al voto ai fuori sede la problematica tecnica che si dice è che non ci sarebbero i tempi. Ma è ovvio che se tutti aspettano che non ci sono i tempi per dire che non ci sono i tempi le cose non si faranno mai”. Lo ha detto Riccardo Magi nel corso di un incontro alla Camera sul voto ai 16enni.

“I tempi ci sarebbero ancora, anche per gli emendamenti che abbiamo depositato sul voto ai fuori sede rispetto al referendum sulla giustizia. Sarà discusso penso nella giornata di dopodomani in commissione insieme ad altri emendamenti”, ha spiegato il segretario di +Europa.