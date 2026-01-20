“La costruzione di una proposta alternativa di governo locale è una necessità da affrontare con visione ampia. In tal senso condivido pienamente la posizione politica espressa dal capogruppo del Pd in Consiglio Provinciale Giuseppe Ruggiero”.

Francesco Farese, capogruppo del Misto ma esponente del Pd, è n sintonia con la proposta formulata dal sindaco di Foiano, che ha suggerito di contrapporre al movimento civico di Mastella, prettamente locale, una coalizione civica fra tutti coloro che non condividono il mastellismo.

