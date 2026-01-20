Analisi convergente e quindi confronto fruttuoso tra il sindaco di Benevento Clemente Mastella e la manager del ‘San Pio’ Maria Morgante, ieri a Palazzo Mosti.

Summit convocato dopo le polemiche roventi e comprensibili legate ai tempi lunghi del Pronto soccorso e in particolare al caso di una lunga permanenza su una barella di una paziente oncologica. Un problema di respiro nazionale quello dei posti letto e degli accessi impropri al reparto di emergenza, sul quale sarà necessario un confronto costante per ottimizzare le forze disponibili.

Sullo sfondo l’invito al ‘San Pio’ che presto sarà rivolto al governatore Roberto Fico.

