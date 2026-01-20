Groenlandia: Trump, ‘Macron e Starmer? mi piacciono, sono bruschi quando non ci sono’

Washington, 20 gen. (Adnkronos) – “No, non ho parlato con loro, ma penso di andare molto d’accordo con loro. Voglio dire, mi trattano sempre bene. Diventano un po’ bruschi quando non ci sono, ma quando ci sono mi trattano molto bene. E, sai, mi piacciono entrambi”. Lo ha detto in conferenza stampa alla Casa Bianca il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando del suo rapporto con il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer, dopo le critiche di questi ultimi alle sue minacce di acquisizione della Groenlandia.