E’ ritenuto il responsabile di undici furti, avvenuti all’interno di istituti scolastici e centri sociali tra i Comuni di San Martino Valle Caudina, Montesarchio e Cervinara. Per questo, dopo un’attività investigativa condotta dalla Polizia locale e dai Carabinieri di San Martino Valle Caudina, un uomo di 35 anni è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

G.M., di Benevento, non solo sarebbe penetrato nelle scuole danneggiando le strutture, ma si ritiene anche che abbia trafugato dai distributori automatici il denaro contante. Le indagini, avviate a seguito di numerose segnalazioni e denunce pervenute, hanno determinato un forte allarme sociale.

Foto di repertorio