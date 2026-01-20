Momenti di concitazione nella giornata di ieri a Castelfranco in Miscano, quando in un normale pomeriggio di gennaio i cittadini hanno udito un forte scoppio.

Dopo qualche istante è apparso subito chiaro che il rumore provenisse da un’abitazione del centro fortorino.

A destare le maggiori preoccupazioni le condizioni della donna che risiede nell’abitazione e che lì si trovava anche al momento dello scoppio.

Subito si sono attivati i soccorsi con l’arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno fatto un primo sopralluogo per capire le cause dell’accaduto.

