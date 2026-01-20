Il miglior attacco di tutta la Serie C. Tra le 60 squadre della terza serie, nessuna vanta un reparto avanzato migliore di quello giallorosso. Sono 34 i gol segnati dalla prima linea del Benevento, un dato che sottolinea tutto il potenziale offensivo della Strega, trascinata dalle sue frecce. Per rendere ancor più chiaro il peso di questa statistica basta confrontarla con i numeri delle avversarie: alle spalle dei giallorossi nel girone C, per gol segnati dagli attaccanti, le squadre più vicine sono Trapani e Crotone a quota 24, poi Cerignola a 22 e Casarano a 19. Non cambia lo scenario con gli altri raggruppamenti: nel girone A il miglior attacco è quello del Vicenza a 21, per trovare la seconda squadra è necessario scendere a quota 17, dove troviamo il Trento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia