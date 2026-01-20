La giunta comunale di Benevento ha definito le date e la cornice organizzativa per lo svolgimento della tradizionale Fiera di San Giuseppe.

Un grande evento, vetrina su agricoltura, artigianato ed anche enogastronomia delle aree interne e del Sannio. L’evento si terrà nelle giornate del 19, 20, 21 e 22 marzo prossimi, per replicare gli standard di apprezzamento e riscontro conseguiti negli ultimi anni.

Una manifestazione che si pone come fenomeno non solo economico, corrispondente alla vocazione agricola del territorio sannita, ma anche sociale, su cui negli ultimi anni ha lavorato alacremente l’amministrazione Mastella e in particolare l’assessorato alle Attività produttive guidato dall’assessore Luigi Ambrosone.

