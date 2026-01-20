“I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto, per cui il ripristino della portata avverrà non appena completato l’intervento”. Ieri l’ennesimo guasto alla rete gestita da Alto Calore ha costretto l’azienda a sospendere l’erogazione per consentire i lavori di ripristino, col solito corollario di Comuni rimasti coi rubinetti a secco.

Ieri mattina lo stop, dovuto alla rottura di una condotto adduttrice a Bonito, che ha comportato la sospensione del servizio ad Apice, Paduli, Sant’Arcangelo Trimonte, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reino, Campolattaro, Pontelandolfo, Fragneto Monforte e Casalduni; mentre nella provincia irpina sono rimasti coinvolti Grottaminarda e Bonito.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia