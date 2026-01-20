“Il Prefetto non ha il potere di provvedere in via sostitutiva alla convocazione del Consiglio Generale della Comunità Montana, né il potere di nominare un commissario ad acta”.
Così, l’avvocato Roberto Prozzo nel ricorso al Tar presentato su incarico di Gennaro Caporaso, presidente della Comunità Montana del Taburno. Opposizione prodotta contro il prefetto di Benevento Raffaela Moscarella, il Ministero dell’interno, in persona del Ministro e/o del Dirigente abilitato alla rappresentanza in giudizio, il commissario ad acta nominato dal prefetto, Michela Falzarano, nonché contro Stefano Diglio in rappresentanza del Comune di Arpaia, Carlo Coppolaro di Cautano, Gerardo Perna Petrone di Forchia, Giacomo Buonanno di Moiano, Anna Buzzo di Sant’Agata dei Goti, Pompilio Forgione di Solopaca e Raffaele Scarinzi di Vitulano.
