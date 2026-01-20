Slitta l’incontro del centrosinistra sulle elezioni provinciali. Il segretario dem Giovanni Cacciano vorrebbe riconvocarlo per fine settimana. Ufficialmente, il motivo del rinvio si spiega con assenze festaiole, nel senso che il responsabile psi Mario Moccia ieri festeggiava l’onomastico, Angelo Moretti i 18 anni di uno dei suoi figlioli, mentre Sabrina Ricciardi aveva già anticipato di essere a Milano. Al di là di questo, Avs aveva deciso di non andare, non volendosi limitare a fare ancora da portatore d’acqua.
