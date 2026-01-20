Il Benevento chiama, il Catania risponde e così anche prima del fischio d’inizio della ventitreesima giornata di campionato il duello ricomincerà senza distacco tra due squadre che si trovano a condividere il primato per la terza settimana consecutiva. Una lotta a distanza che andrà avanti fino al 5 marzo, quando al ‘Vigorito’ è in programma uno scontro diretto che potrebbe essere determinante per la promozione in Serie B. La resa dei conti è però ancora lontana: fino a quel momento, sanniti ed etnei continueranno a sgomitare, a portare avanti una lotta a distanza che è entrata nel vivo a metà dicembre, momento in cui la formazione di Floro Flores è riuscita ad agganciare in vetta la squadra guidata da Toscano.

