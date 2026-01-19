Ucraina: Umerov, ‘proseguiamo discussioni sulla proposta di pace a Davos’

Kiev, 19 gen. (Adnkronos) – I funzionari ucraini e statunitensi proseguiranno le discussioni sulla proposta di pace durante il Forum economico mondiale di Davos. Lo ha reso noto il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ucraina Rustem Umerov. Il vertice annuale del World Economic Forum si terrà in Svizzera dal 19 al 23 gennaio, durante il quale Ucraina e Stati Uniti dovrebbero un accordo economico. Umerov ha riferito di aver trascorso assieme al altri alti funzionari ucraini due giorni negli Stati Uniti per tenere consultazioni con le loro controparti americane, tra cui l’inviato speciale Steve Witkoff, il genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump Jared Kushner, il segretario dell’esercito degli Stati Uniti Dan Driscoll e il membro dello staff della Casa Bianca Josh Gruenbaum.

Oltre a Umerov, la delegazione ucraina comprendeva Kyrylo Budanov, recentemente nominato capo dell’ufficio presidenziale, e David Arakhamia, leader parlamentare del partito Servitore del popolo del presidente Volodymyr Zelensky. I colloqui si sono concentrati sullo sviluppo economico, su un piano di prosperità e sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, con particolare attenzione ai meccanismi pratici per l’attuazione e l’applicazione, ha affermato Umerov. I funzionari ucraini hanno inoltre informato i partner statunitensi sui recenti attacchi russi contro le infrastrutture energetiche ucraine. Umerov ha affermato che entrambe le parti “hanno concordato di continuare il lavoro a livello di team durante la prossima fase di consultazioni a Davos”.