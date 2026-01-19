Ucraina: Salvini, ‘convinto che sia l’ultimo decreto armi’

Roma, 19 gen (Adnkronos) – “Grazie alla Lega e al governo si parla di aiuti strategici, logistici, umanitari, sanitari e si lascia sullo sfondo il tema della guerra e di armi da guerra, di missili, di carri armati, neanche meno di truppe da inviare. Cogliamo lo spiraglio di pace che, grazie a Trump in questo caso, bisogna dirlo, si è aperto fra Russia e Ucraina. Quindi conto che non ci sia più necessità di mandare armi”. Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5 parlando di Ucraina.

Quello votato sarà l’ultimo decreto per l’invio di armi? “Ne sono convinto, credo che ci siano elementi sufficienti per dirlo”, ha detto il vice premier.