Terremoto nel Messinese, serie di scosse nella notte fino all’alba

78

Palermo, 9 gen. (Adnkronos) – Diverse leggere scosse di terremoto sono state avvertite oggi lunedì 19 gennaio all’alba nel Messinese. Alle 5.17 si è verificata una scossa di magnitudo 3.5 (la più forte) a 4 km da Militello Rosmarino e a una profondità di 8.8 km, mentre alle 5.47 ne è stata avvertita un’altra di magnitudo di 2.7 nei pressi di Alcara Li Fusi.
La terra aveva tremato già domenica: . Dopo un’altra serie, una decina, si sono seguite nella notte fino all’alba.

articolo precedenteScontro tra due treni ad alta velocità in Spagna, 39 i morti
prossimo articoloVicenzaoro January 2026, Stefani (Regione Veneto): “Il settore è fiore all’occhiello per il Veneto”

articoli collegatidagli autori