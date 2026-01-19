Siria: media, ‘esercito prende controllo diga di Tishreen vicino Aleppo’

Damasco, 19 gen. (Adnkronos) – L’esercito siriano ha preso il controllo della diga di Tishreen, nella campagna orientale di Aleppo, una delle due principali dighe sul fiume Eufrate. Lo riporta al Jazeera. Le forze siriane sono state ridistribuite in alcune zone di Aleppo per rafforzare la propria presenza, dove stanno conducendo operazioni di ricerca nella zona dopo aver preso il controllo dalle Forze democratiche siriane (Sdf) guidate dai curdi.

Le Sdf controllavano ampie zone del nord e del nord-est della Siria, ricche di petrolio, gran parte delle quali erano state conquistate durante la guerra civile e la lotta contro il gruppo Isil (Isis) nell’ultimo decennio, una guerra che le Sdf avevano combattuto come principale alleato regionale degli Stati Uniti.