Iran: Renzi, ‘domani appuntamento davanti all’ambasciata, teniamo accesa la luce’

Roma, 18 gen (Adnkronos) – “Domani alle 18.30 ci vedremo davanti all’Ambasciata iraniana per cercare di tenere accesa la luce su quello che sta avvenendo in quel meraviglioso Paese”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

“Invito tutti i ragazzi che non possono essere a Roma ad organizzare un momento dove vogliono loro, all’università, in un posto simbolico della propria città, fuori da una scuola, in una piazza e fare un gesto semplice: accendere una sigaretta contro il regime degli Ayatollah. Se riusciamo a coinvolgere anche un solo nuovo studente in ogni città, a sensibilizzare anche una sola famiglia la nostra mobilitazione avrà un senso”, prosegue il leader di IV.