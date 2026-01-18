Il Benevento in casa non sbaglia un colpo. Continua a tenere le marce alte la formazione giallorossa che spazza via anche il Casarano (3-0) e si riprende il posto da capolista solitaria del girone, almeno fino a stasera, quando il Catania dovrà espugnare il campo del Monopoli per tenere il passo della Strega. Una marcia trionfale quella della truppa di Floro Flores che raccoglie la quinta vittoria consecutiva in casa e il sesto successo nelle ultime sette partite, inaugurando così nel migliore dei modi il ciclo di due match interni di fila che possono aprire orizzonti interessanti e dare una sterzata decisiva al cammino di Maita e soci.

