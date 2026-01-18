Ucraina: Kiev, ‘5 civili uccisi, Mosca continua a colpire infrastrutture energia’

Kiev, 18 gen. (Adnkronos) – Gli attacchi russi in Ucraina hanno ucciso almeno cinque civili e ne hanno feriti almeno 30 nell’ultimo giorno. Lo hanno riferito le autorità regionali, mentre le forze russe hanno nuovamente colpito le infrastrutture energetiche in un clima invernale gelido. L’Ucraina sta affrontando un freddo intenso e continue interruzioni nelle forniture di riscaldamento ed elettricità a seguito dei ripetuti attacchi al settore energetico, che hanno portato allo stato di emergenza all’inizio di questa settimana.

L’Aeronautica Militare ucraina ha riferito di aver abbattuto 167 dei 201 droni russi durante la scorsa notte. Trenta droni hanno colpito 15 località, mentre la caduta di detriti è stata registrata in altri due siti. Civili sono stati uccisi nelle oblast’ di Kharkiv e Kherson, mentre sono stati segnalati feriti in diverse altre, tra cui quelle di Chernihiv, Dnipropetrovsk, Sumy, Donetsk e Zaporizhzhia.

Nella regione di Odessa , la Russia ha preso di mira un impianto energetico mentre le temperature notturne nella regione sono scese a -10 gradi. Mosca sta pianificando di colpire le sottostazioni collegate alle tre centrali nucleari attive dell’Ucraina per scollegare completamente il Paese dal riscaldamento e dall’elettricità, ha avvertito ieri l’intelligence militare ucraina.